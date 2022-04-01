Tam bir borç batağı

Maliye Bakanlığı, maaşlar için ortalama yüzde 24.86 oranında faizle 35 milyon TL daha borçlandı. Son bir yıl içerisinde Maliye Bakanlığı’nın borçlandığı miktar 800 milyona yaklaştı



Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.

Nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine 35 milyon TL’lik teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli 35 milyon TL borç sağlandı.

Yapılan açıklamada borcun ortalama yüzde 24.86 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 23.89, en yüksek faiz oranı da yüzde 25.98 düzeyinde gerçekleşti.

Maliye, Şubat sonu ve Mart başında iki ayrı ihalede yüzde 22- yüzde 25 arasında değişen faizlerle önce 70 milyon, ardından 30 milyon toplamda 100 milyon TL borçlanmıştı.

MALİYE’DEN BİR YILDA 799 MİLYON TL BORÇLANMA

Öte yandan kamudaki borç yükü yıldan yıla arttı. Özellikle son 1 yıl içerisinde Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla arka arkaya Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi’ne çıkarak, 799 milyon 236 bin TL borçlandı.

Bir yanda TC-KKTC arasında yeni ekonomik protokole ilişkin çalışmalar Ankara’da sürerken, ciddi darboğaz yaşayan ülke ekonomisi, rekor borçlanmalarla tarihe geçti.

Hükümet; 25 Şubat’ta 59 milyon 500 bin TL ile 48 Milyon TL, 28 Mayıs’ta 70 milyon TL ile 132 milyon 963 bin TL borçlanmaya gitti.

2013’ten bugüne yapılan borçlanmalar incelendiğinde, rekor borçlanma Eylül ayında gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; devlet Eylül ayında 4 kez daha arka arkaya borçlandı.

6 Eylül’de 93 milyon TL borçlanan Maliye Bakanlığı, 28 Eylül’de çıktığı 3 farklı ihalede toplamda 140 milyon TL borçlanmaya gitti.

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 27 Ekim’de ise 30 milyon TL borçlandığı kayıtlara geçti.

2021’İN SON BORÇLANMASI: 90 MİLYON 800 BİN TL

Hükümet, 2021’in son borçlanmasını 28 Aralık’ta yaptı.

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği 98 gün vadeli Hazine Bonosu ihale bedeli 88 milyon TL’ydi.

İhaleye verilen teklif tutarı ise 130 milyon 300 bin TL, borçlanılan miktar ise 90 milyon 800 bin TL’ydi.

25 ŞUBAT’TA 70 MİLYON TL BORÇLANMA

Maliye Bakanlığı, 25 Şubat’ta KKTC Merkez Bankası aracılığıyla DİBS ihalesine çıkmış, bu kez 70 milyon TL borçlanmıştı.

Devletin borçlanma talebi ise 200 milyon TL’ydi, ihaleye 74 milyon TL teklif verilmiş, 70 milyon TL de borçlanma gerçekleşmişti.

İhalede borç vadesi 110 gün olarak belirlenmişti.

TALEP 100 MİLYON TL, BORÇLANMA 30 MİLYON TL

Devlet, kısa süre sonra, 3 Mart’ta yeniden Hazine Bonosu ihalesine çıkmış, 30 milyon TL borçlanmıştı. İhale 100 milyon TL borçlanma için çıkılmıştı.

Borçlanma 71 gün vade ile gerçekleşmişti.

