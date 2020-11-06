“Talepler TL bazında olmalı”

Emlakçılar Birliği Saymanı Ahmet Davman, kira ve satış fiyatlarının TL olarak alınması için yurt dışından getirilen inşaat malzemelerinin TL olarak alınmasına dikkat çekerek devletin müdahil olmaması gerektiğini emlak piyasasının kendi yolunu bulacağını belirtti

Emlakçılar Birliği Saymanı Ahmet Davman, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet’ adlı programa konuk olarak katılarak kiraların Türk Lirası bazında olması için neler yapılabileceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinden önce emlak dünyasında ekonomik daralma yaşandığına dikkat çeken Davman, mal sahiplerine kiraları TL bazında talep etmelerini söylediklerini belirtti. Davman, piyasanın kendini doğruladığının da altını çizdi.

Pandemi sürecinde ise devletin kiracılara ‘kiralarınızı ödemeyin’ çağrısı yaptığını aktaran Emlakçılar Birliği Saymanı Davman, devletin bu işlere müdahil olmaması gerektiğini, piyasanın kendi yolunu bulacağını vurgulayarak, “Devlet müdahil olduğu takdirde tehlikeli sonuçlar yaratılıyor ve ödeme alacağımız yerden alamıyoruz” dedi.

Davman, inşaat malzemelerinin yurt dışından alındığını ve alınan ülkenin döviz kuruna göre satın alınmasından dolayı mal sahiplerinin döviz üzerinden satış yaptığını veya kiraladıklarını dile getirdi.

Kiraların ve satışların TL olarak gerçekleşmesi için Bankalar üzerinden çalışılması gerektiğine değinen Davman, “Taleplerin TL bazında olması ve malzemelerin de TL bazında olması gerekir” dedi.

