Tahıldaki kayıplar için çiftçilere dönüm başına 65 TL verilecek

Tahıldaki 2021-2022 yılı verim kayıpları için çiftçilere dönüm başına 65 TL ödenecek.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021-2022 yılında tahıl alanlarında yaşanan verim kayıplarıyla ilgili çiftçilere ödenecek destek konusunda uzlaştı.

Buna göre, imkanlar çerçevesinde verim kayıplarının kısmen giderilmesi ve üretimin devamlılığı için çiftçilere dönüm başına 65 TL verilmesi konusunda uzlaşıldı.

