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Tahıl üreticileri ödeniyor

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Tahıl üreticileri ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13-17 Haziran'da aldığı toplam 2 bin 396.76 ton yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13 milyon 428 bin 321.50 TL, Cuma günü itibarı hak sahibi üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu 20 Haziran tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek; ödeme dönem ve tarihleri duyurulacak.
 
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