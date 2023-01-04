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Taçoy'dan, prim desteği açıklaması

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Taçoy'dan, prim desteği açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, prim desteğinin başta üreticiler olmak üzere yüzde 50 oranına kadar yapılmasının ele alındığını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, işveren prim desteği konusunda açıklamada bulundu. Bu konuda farklı yorumlar yapıldığına ve konunun özünden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Taçoy, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yapmak gereği duyduğunu vurguladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmelerde konunun gündeme geldiğini ve taraflarla istişarede bulunduklarını ifade eden Taçoy, hareket noktası oluşturacak bir modelin ortaya çıkmış olduğunu kaydetti.
Taçoy, sicil kayıtları esas alınmak kaydıyla, işverenlere 10 çalışana kadar prim desteği sağlanmasının konuşulduğunu belirterek, bu konuda bakanlık olarak çalışma başlattıklarını açıkladı.
Prim desteğinin başta üreticiler olmak üzere yüzde 50 oranına kadar yapılmasının da ele alındığını kaydeden Taçoy, taraflarla vardıkları uzlaşı noktası çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini, belli bir aşamaya gelindiğinde bakanlar kuruluna bilgi verilerek ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
 
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