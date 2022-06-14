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Taçoy: Asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 civarında olması gerek

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Ekonomik sıkıntılar, pahalılık ve asgari ücret konusuna değinen Bakan Taçoy, devletin hayat pahalılığına bağlı olarak konunun şekilleneceğini, asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 civarında olması gerektiğini belirtti.

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Taçoy: Asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 civarında olması gerek

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işverene zoru yaşatmak, emekçinin de hakkını yemek istemediklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Taçoy, katıldığı bir televizyon programında çalışma yaşamı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonomik sıkıntılar, pahalılık ve asgari ücret konusuna değinen Bakan Taçoy, devletin hayat pahalılığına bağlı olarak konunun şekilleneceğini, asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 civarında olması gerektiğini belirtti.

Taçoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde gözlemliyoruz. Ve bunun üzerine ne koyacaksak. Brütün üzerine yüzde 15 koyduğumuzda işveren maliyeti ortaya çıkar. Bunun hesaplamalarını, çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Bakan Taçoy asgari ücretin meslek ve risk gruplarına göre ayrılması gerektiğine de işaret ederek, bu yönde başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Taçoy “Hayatı çok ucuzlatacak bir durumumuz yok ama belli bir kriteri yakalamak, dünya ile eş zamanlı gitme noktasında görüşlerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olarak bir çalışma içerisindeyiz. Yakında çalışmayı bitirip halkımızla paylaşmayı umuyoruz. Geleceğe farklı bir ufuk açma arzusu içindeyiz” dedi.

Bakanlığın devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin eksikliklerini tamamladıklarını, Engelsiz Yaşam Evi Yasası’nın da süratle paydaşlarla istişare edileceğini anlattı.

Taçoy şöyle devam etti:

“Engelsiz yaşam evi, bakım evi ve huzur evi gibi yerlerin ayrımının yapılması gerekli. Bu yapıları ülkede çığır açacak şekilde geliştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 65’e yükseltmesi ve emeklilerden vergi alınması gibi bir durumun  söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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