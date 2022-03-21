Süte üç yılda yüzde 224 zam

1 kilo hellim 2019’da 40 TL iken bugün 98 ile 102 TL’ye yükseldi. Vatandaşların özellikle sabahları kahvaltısında ve mangal başında en fazla tükettiği ürün olan hellim ise 3 yılda yüzde 145 ile 155 arasında zam gördü 2019’da 650 gram yoğurt fiyatı 6.45 TL iken bugün 18.90 TL’ye yükseldi. 1 litrelik keçi sütü 2019’da 9.50 TL’den satılırken 2022’de 15,5 TL artarak 25.00 TL’ye fırladı. Zam oranı ise % 163 oldu



Temel tüketim maddeleri arasında ilk sırada yer alan süt ürünlerine yapılan zamla vatandaşlar artık marketlere girmeye korkar oldu.

Ülkemizde son üç yılda temel gıda maddeleri arasında ilk sırada yer alan süt ve süt ürünlerine yüzde 16 ile 224 oranda zam yapıldı.

En fazla zam oranı ise 1 litrelik yağlı süte geldi. En az zammı ise beyaz peynir gördü. Beyaz peynir 3 yılda sadece yüzde 16,3 zamlandı. Ülkemizde bir şişe bira bile sütten daha ucuz konuma geldi.

Son iki yıl içerisinde özellikle dövizin artması, COVID-19 salgını ve Ukrayna Rusya savaşının etkileri KKTC’de de iyice kendini hissettirdi.

Özellikle temel gıda maddeleri arasında yer alan süt ve süt ürünleri, yumurta, tavuk, et, yağ ürünlerine yapılan astronomik zamlar neticesinde vatandaşlar markete ve kasaplara uğramaya korkar oldu.

1 LİTRE SÜT 15.45 TL

Ülkemizde çiğ süt alım fiyatının yükselmesinin ardından süt ve süt ürünleri de zamlandı. Süt artık 15.40 TL’den satışa sunuluyor. En son 16 Aralık’ta zam yapılarak 11,95 TL’den satılan 1 litrelik UHT sütün satış fiyatı yaklaşık yüzde 30 zamlanarak 15.40 TL oldu. Marketlerde satılan 1 litrelik yağlı Koop Süt‘ün fiyatı 15,40 TL’ye yükselirken, yarım yağlı 15,60 TL, yağsız, 16,35 TL, laktozsuz 18,45 TL ve keçi sütü ise 25,00 TL’ye çıktı.

3 YILDA EN FAZLA ZAMMI SÜT GÖRDÜ

KKTC’de son üç yılda süt ve süt ürünlerine yapılan zamlarda ilk sırayı yüzde 224,2 zamlanan 1 litrelik yağlı süt aldı. 2019 yılında 4.75 TL’den satılan 1 litre sütün fiyatı bugün 15.40 TL’ye ulaştı.

1 litre yarım yağlı süt 2019 yılında 5.25 TL’den satılırken aradan geçen yıllarda 10.35 TL zam gördü. 3 yıldaki zam oranı ise % 197 oldu. 1 litrelik keçi sütü 2019’da 9.50 TL’den satılırken 2022’de 15,5 TL artarak 25.00 TL’ye fırladı. Zam oranı ise % 163 oldu. Kıbrıslının özellikle sabahları kahvaltıda ve mangal başında en fazla tükettiği ürün olan hellim ise 3 yılda yüzde 145 ile 155 arasında zam gördü. 2019’da 650 gram yoğurt fiyatı 6.45 TL iken bugün 18.90 TL’ye yükseldi.





2019 ile 2022 yılları arasında KKTC’de süt ve süt ürünlerine yapılan zam, fark ve zam oranları:



Ürün 2019 2022 Fark Zam oranı

1 Litre yağlı süt 4.75 TL 15.40 TL 10.65 TL 224,2

1 Litre yarım yağlı 5.25 TL 15.60 TL 10.35 TL 197,1

1 litre yağsız süt 5.60 TL 16.35 TL 10.75 TL 167,9

1 litre laktozsuz süt 6.40 TL 18.45 TL 12.05 TL 188,2

1 litre keçi sütü 9.50 TL 25.00 TL 15,5 TL 163,1

Az tuzlu hellim (kg) 40.00 TL 98.00 TL 58 TL 145

Tuzsuz hellim (kg) 40.00 TL 102 TL 62 TL 155

Light hellim (kg) 40.00 TL 102 TL 62 TL 155

Yoğurt (650 gr) 6.45 TL 18.99 TL 12.54 TL 194,4

Ayran 1 litre 5.65 TL 16.21 TL 10.56 TL 186,9

Taze nor (kg) 10.00 TL 29.40 TL 19,4 TL 194

Beyaz peynir (kg) 32.50 TL 37.80 TL 5,3 TL 16,3

