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Süt üreticilerine kilo başına 25 kuruşluk ek destek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çalışmalar çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu, üreticilere litre başına 25 kuruşluk ekstra bir destek ödenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, “Bu sayede üreticilerimize, litre başına aldıkları çiğ süt desteğine ilave olarak, 25 kuruş daha fazla bir destek ödenecektir" denildi

Süt üreticilerine kilo başına 25 kuruşluk ek destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak, süt üreticilerinin girdi maliyetlerinde bir artış yaşandığını, süt üreticilerine 25 kuruşluk ek destek verileceğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üreticilerin mağduriyetini gidermek ve üretime devam edebilmelerine katkı yapmak amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bazı  çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Çalışmalar çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu, üreticilere litre başına 25 kuruşluk ekstra bir destek ödenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, “Bu sayede üreticilerimize, litre başına aldıkları çiğ süt desteğine ilave olarak, 25 kuruş daha fazla bir destek ödenecektir. Bu ek destek ile amaçlanan, üreticilere  girdi maliyetlerindeki artış ile mücadele etme şansı yaratmaktır. Aynı zamanda, halkımızın alım gücünün olumsuz etkilenmesinin de önüne geçmektir” ifadelerine yer verildi.

Çiğ süt fiyatına herhangi bir artış yapılmayarak, süt ve süt ürünleri fiyatlarının artmaması, böylelikle halkın alım gücünün geriletilmemesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Pandemi dolayısıyla dünya ve ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanacak gelişmeler takip edilerek, hayvancılarla yapılacak değerlendirmeler sonucu ülke hayvancılığının yoluna devam ettirilmesine yönelik kararlar alınacağı kaydedildi.

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