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Süt imalatcıları fabrikalarını kapatma noktasında

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Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, Covid-19’dan dolayı tüm sektörler gibi süt imalatçılarının da büyük sıkıntılar yaşadığına işaret ederek fabrikaların kapanma noktasına geldiği uyarısı yaptı

Süt imalatcıları fabrikalarını kapatma noktasında
Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği, imalatçının satış zorluğu ve girdi maliyetleri karşısında dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, fabrikaların kapanma noktasına geldiği uyarısında bulundu.   
Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, yazılı açıklamasında, Covid-19’dan dolayı tüm sektörler gibi süt imalatçılarının da büyük sıkıntılar yaşadığına işaret etti. 
Başlar, dövize endeksli hammade, ambalaj, temizlik ürünleri ve gaz gibi girdi ürünlerinde de artış yaşandığını ancak daralan piyasaların satış zorluğu nedeniyle fiyat artışı yapılmadığı gibi fiyatları düşürmek zorunda kaldıklarını kaydetti. 
Tarım Bakanlığı ve Sütek Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu kolaylıkları da geri aldığından imalatçının dayanacak gücü ve takatı kalmadığına işaret eden Başlar, “Bu gidişte fabrikaların kapanma noktasına geleceğini, fabrika anahtarlarını Sütek ve Tarım Bakanlığı ’na teslim edeciğini açıkça söylemek zorundayım. İmalatçıyı iflasa götürecek bu davranışlardan acilen kaçınılmasını önemle bildirmeliyim” şeklinde devam etti.
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