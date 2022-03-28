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Süt Güney’de daha ucuz

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Güney’de litrelik süt ortalama 1.15 Euro’ya, Kuzey’de ise 18.25 TL’ye satılıyor

Süt Güney’de daha ucuz

 
Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yapılan ‘süt fiyatı’ araştırması alım gücü farkını ortaya çıkardı.
Güney’dê litrelik süt ortalama 1.15 Euro’ya, Kuzey’de ise 18.25 TL’ye satılıyor.
Güneydeki asgari ücretle 756 litre süt alınabilirken, kuzeyde bu rakam 333 olarak hesaplandı.
Adanın güneyinde 870 Euro olan asgari ücretle, ortalama fiyatı 1.15 Euro olan litrelik sütten yaklaşık 756 adet alınabiliyor. Kuzeyde net 6 bin 90 TL’ye denk gelen asgari ücretle ise, raflarda 18.25 TL’ye çıkan litrelik sütten güneydekinin yarısından daha az, yaklaşık 333 litre alınabiliyor.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları sütün kuzeyde hayvancının elinden çok ucuza çıktığını söyledi, “Dünyanın en ucuz sütü bizim ürettiğimiz süttür” ifadelerini kullandı. İmalatçıya satılan sütün litresi Almanya’da 55 Cent, Macaristan’da 40 Cent, Güneyde 63 Cent iken Kıbrıs’ın kuzeyinde 35 Cent olduğunu belirten Naimoğulları, “biz ürettiğimiz sütün Litresini 6 TL’ye imalatçıya veriyoruz, fabrikada işleniyor, masrafları ekleniyor, 15 TL’ye markette satılıyor” dedi. Naimoğulları, başta yemler olmak üzere birçok gidere zam geldiği için süt fiyatlarının da artması gerektiğini savundu.
 
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