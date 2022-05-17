Süt fiyatlarına bir zam daha

Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın ardından Koop-Süt'te yeni süt zamlarını açıkladı.

Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi, dünyada yaşanan gıda krizi gibi sorunlar halkın karşısına ‘zam’ olarak çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) süt fiyatlarını açıklamasının ardından zam sinyalleri verilmişti, bugün de Koop Süt, zam haberini duyurdu. 1 LİTRE SÜT 18,75 TL OLDU! Yeni fiyatlara göre 1 LT sütün fiyatı 15,40 TL’den 18,75 TL’ye yükseldi. Yarım yağlı süt 15,60 TL’den 18,75 TL’ye ve laktozsuz süt ise 18,45 TL’den 22 TL’ye yükseldi.



