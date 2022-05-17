banner762
banner815
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
11 0
15 0
 
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
9 0
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
30 0
Vatandaşın isyanı!
Vatandaşın isyanı!
30 0
28 0
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
30 0
banner797
banner794

Süt fiyatlarına bir zam daha

banner476

banner825
Süt fiyatlarına bir zam daha
Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın ardından Koop-Süt'te yeni süt zamlarını açıkladı.
Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi, dünyada yaşanan gıda krizi gibi sorunlar halkın karşısına ‘zam’ olarak çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) süt fiyatlarını açıklamasının ardından zam sinyalleri verilmişti, bugün de Koop Süt, zam haberini duyurdu. 1 LİTRE SÜT 18,75 TL OLDU! Yeni fiyatlara göre 1 LT sütün fiyatı 15,40 TL’den 18,75 TL’ye yükseldi. Yarım yağlı süt 15,60 TL’den 18,75 TL’ye ve laktozsuz süt ise 18,45 TL’den 22 TL’ye yükseldi.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.