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Süper bir başlangıç! #TCMB

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Süper bir başlangıç! #TCMB
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Türk mali piyasaları, belki de son dönemlerin en kritik gününü, yüzü güler bir şekilde tamamladı. 
  • Peş peşe 'kırmızı kartların' çıkması ile ekonomi yönetiminde başlayan değişim, ve beraberinde 'değişen söylemler', dün ilk kez hayat buldu: TCMB, tahminler paralelinde, 475 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %15 seviyesine yükseltti, ortodox para politikasını geri döndü. 
  • Her ne kadar herkes faizin artan montanına kilitlenmiş olsa da, kararın nicelik boyutu kadar, nitelik boyutunun da önemli ve olumlu olduğunu itiraf etmek gerekiyor. 
  • Karar ardından yayınlanan kısa politika metninde, en önemli madde para politikasındaki karmaşıklıların giderilmiş olması: Şeffaf, sade ve öngörülebilir bir hale getirildi.  
  • Bu bağlamda, acaba yarın Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi kaç olacak gibi soru işaretleri yerine, artık tüm fonlama %15 olan 1 hafta vadeli repo faizinden yapılacak. 
  • Gözümüze çarpan bir diğer önemli husus ise, politika metnine ilave paragraflar eklenerek enflasyonla mücadeleye bağlılığının altı kalın bir şekilde çizilmiş. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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