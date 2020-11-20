Süper bir başlangıç! #TCMB

- Türk mali piyasaları, belki de son dönemlerin en kritik gününü, yüzü güler bir şekilde tamamladı.
- Peş peşe 'kırmızı kartların' çıkması ile ekonomi yönetiminde başlayan değişim, ve beraberinde 'değişen söylemler', dün ilk kez hayat buldu: TCMB, tahminler paralelinde, 475 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %15 seviyesine yükseltti, ortodox para politikasını geri döndü.
- Her ne kadar herkes faizin artan montanına kilitlenmiş olsa da, kararın nicelik boyutu kadar, nitelik boyutunun da önemli ve olumlu olduğunu itiraf etmek gerekiyor.
- Karar ardından yayınlanan kısa politika metninde, en önemli madde para politikasındaki karmaşıklıların giderilmiş olması: Şeffaf, sade ve öngörülebilir bir hale getirildi.
- Bu bağlamda, acaba yarın Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi kaç olacak gibi soru işaretleri yerine, artık tüm fonlama %15 olan 1 hafta vadeli repo faizinden yapılacak.
- Gözümüze çarpan bir diğer önemli husus ise, politika metnine ilave paragraflar eklenerek enflasyonla mücadeleye bağlılığının altı kalın bir şekilde çizilmiş.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle: