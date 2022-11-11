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Sungur “Tapu daireleri devlete para basıyor”

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Sungur "Kamuoyu ile paylaşılan yabancıların taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecekleri haberi son derece olumlu bir gelişmedir. Bu vesile ile hem tapu dairelerindeki yoğunluk azalmış olacak hem de devletin kasasına tapu gelirleri daha hızlı düşecektir. Bu bakımdan yapılan işi doğru buluyoruz ve yapanları kutluyoruz.” dedi

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Sungur “Tapu daireleri devlete para basıyor”
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur,  devlet kasasının en önemli girdilerinden bir tanesinin tapu devirlerinden alınan vergiler olduğunu ve burada yapılacak iyileştirmelerin devletin ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in 14 Kasım Pazartesi itibarıyla yabancıların taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecekleri sistemleri devreye koyacakları  yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Sungur, “ Ünal Üstel hükümetinin kabinesinde İçişleri Bakanı olarak yer alan Ziya Öztürkler, şu ana kadar bizi ve toplumu memnun eden icraata imza atmaktadır.  Bu noktada bize düşen de doğru atılan adımları desteklemektir. Kamuoyu ile paylaşılan yabancıların taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecekleri haberi son derece olumlu bir gelişmedir. Bu vesile ile hem tapu dairelerindeki yoğunluk azalmış olacak hem de devletin kasasına tapu gelirleri daha hızlı düşecektir. Bu bakımdan yapılan işi doğru buluyoruz ve yapanları kutluyoruz.” dedi.
Sungur, devletin en önemli gelir kapılarından bir tanesi olan Tapu Dairesindeki işlemlerin daha hızlı olması gerektiğini hatırlattı ve bu konuda devletin bütçesine girecek olan vergilerin daha hızlı bir şekilde akışının sağlanabileceğini söyledi.
Başkan Sungur halen Meclis Komitesinde  olan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısının  Meclisten geçmesi ile birlikte emlak sektörünün vergileri ile devlet gelirlerinde ciddi bir artışın yaşanacağını sözlerine ekledi.
 
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