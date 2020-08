Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede Near East Bank’dan etkili teknoloji yatırımları

Near East Bank Uyum Birimi Kıdemli Birim Müdürü Turgut Fenercioğlu, mali işlemleri ve müşteri veri tabanlarını resmi ve özel izleme listelerine göre filtreleyerek AML düzenlemelerine uyumu sağlayan bir kara liste (yaptırım listeleri) filtreleme uygulaması olan PayGate™ Inspector yazılımı ile müşteri kabulü ve para transferleri kontrolunü sağladıklarını belirtti

Uluslararası bankacılık standartlarındaki ürün ve hizmetleriyle sektörde yerini alan Near East Bank, modern yaşamın güncel gereksinimlerini yakından takip ederek kaliteli hizmeti sürdürülebilir kılmaya odaklandı.

Zengin ürün portföyüne sahip Near East Bank, ürün ve hizmet üretimini yerel ekonomiye katkıda bulunacak dağıtım kanalları ve teknolojik alt yapısıyla pekiştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Near East Bank Uyum Birimi Kıdemli Birim Müdürü Turgut Fenercioğlu, dünya çapında bir sorun olan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı risklerine karşı etkin teknolojik alt yapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Near East Bank olarak bu anlayış ile AML/CFT kontrollerini etkin bir şekilde sürdürecek ve yönetecek ekibine ve kaçınılmaz bir gereksinim olan teknolojik alt yapısına yapılan yatırımlarda hiçbir sınır tanımadıklarını dile getiren Fenercioğlu, tüm dünyada dijital bankacılık ve dijital dönüşümün konuşulduğu bu dönemde, sadece yenilikleri takip eden değil, takip edilen kurum olmak için de çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan ve alanında söz sahibi olan Fineksus Bilişim Çözümleri firmasının PayGate™ yazılımları ve Near East Technology desteği ile bu alanda fark yarattıklarını dile getiren Near East Bank Uyum Birimi Kıdemli Birim Müdürü Turgut Fenercioğlu, mali işlemleri ve müşteri veri tabanlarını resmi ve özel izleme listelerine göre filtreleyerek AML düzenlemelerine uyumu sağlayan bir kara liste (yaptırım listeleri) filtreleme uygulaması olan PayGate™ Inspector yazılımı ile müşteri kabulü ve para transferleri kontrolunü sağladıklarını belirtti.

Yapay Zeka ve Near East Technology Desteği

Finans kurumu içindeki şüpheli müşteri davranışlarını belirlemek için kullanılan yeni nesil bir işlem izleme uygulaması olan PayGate ™ Analyzer programına yatırımlarını da gerçekleştirdiklerini söyleyen Fenercioğlu, Yapay Zeka (AI) ve Kural Tabanlı Senaryo yapısının mükemmel kombinasyonu ile finansal hareketlerin en etkin biçimde izlenmesini sağlayacak yazılımın mevcut bankacılık sistemine entegrasyonu işlemlerini Near East Technology desteği ile hızla yürütmekte olduklarının altını çizdi.

Fenercioğlu, bankanın bu alandaki etkin çalışmalarını şöyle özetledi:

“Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, ekonomik etkileri olan mali suçlardır. Dünya literatüründe yer aldığı adları ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesini ifade eden AML / CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terorism ) kontrolleri, etkin bir şekilde uygulandığında, kriminal ekonomik faaliyetin olumsuz etkilerini azaltır ve finansal piyasalarda bütünlüğü ve istikrarı teşvik eder. Biz Near East Bank olarak bu konuda kararlı ve emin adımlarla yürüyeceğiz.

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının önlenmesi alanında yürürlükteki düzenleyici ve yasal çerçeveye, aynı zamanda uluslararası ortak düşünceye uygun ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması ile gerek Bankamızın kredibilitesini korumak, gerekse Devlet ve paydaşları arasında daha geniş bir topluluk içinde güvenilirlik ve istikrarın sağlanması misyonumuzdan ödün vermeden yürüdüğümüz yolda durmayacağız.” Lha