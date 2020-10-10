Sterlin uçuyor

Sterlin 10.26’ya, Euro, 9.37’ye, Dolar da 7,91'e çıktı

Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybıyla birlikte dövizdeki artış dudak uçuklatmaya devam ediyor.

İngiliz Sterlini geçtiğimiz ayın bu dönemlerinde 9,50 bandında seyrederken, dün 10,26’yı gördü.

Böylece İngiliz Sterlini son 1 ayın en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Ekim ayına 9,10 ile başlayan Euro, dün 9.37’ye çıktı.

Geçtiğimiz hafta %-0,07 değişim gösteren Euro kurunun aylık değişim bazına bakıldığında yüzde 5,58 oranında değişime uğradığı görülüyor.

Amerikan Doları da geçtiğimiz ay 7,41 ile son bir ayın en düşük, dün ise 7,91 ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Geçtiğimiz ay yüzde 5,43 bazında değişim gösteren Amerikan Doları, dün sıralarda 7,91'den işlem gördü.

