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Sterlin 44'ü gördü!

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Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor. Sterlin dün Türk Lirası karşısında yüzde 0,50 değer kazanarak 44.06 seviyesine kadar yükseldi

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Sterlin 44'ü gördü!
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Türk Lirası’nın Haziran 2024’le birlikte iyice hızlanan değer kaybı, bu hafta yeni rekor değerleri de beraberinde getirdi. 41, 42, 43 derken sterlin 44.05 TL’yi de aştı. Ülke serbest piyasasında dolar 33.85 TL ile 34’e dayanırken, uzun süre 34 TL civarında hareket eden Euro 37.55 TL’yi gördü. Vatandaşlar, son birkaç haftadır yine döviz paniğine yuvarlanırken, uzmanlar TL’deki erimenin devam edeceğini iddia ediyor. Uzmanlar, TL mevduat faizinin enflasyonun altında kalması ve reel getirisinin negatif olmasının, dövize yönelik ilgiyi artırmaya devam edeceği görüşünde.

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