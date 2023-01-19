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Sterlin 23,32 liradan, Euro 20,43 liradan işlem görüyor

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Sterlin 23,32 liradan, Euro 20,43 liradan işlem görüyor
KKTC’de serbest piyasada sterlin 23,25 liradan, euro 20,37 liradan güne başladı.


Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 18,77 liradan alınan dolar 18,89 liradan satılıyor. 20,30 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,43 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 23,20 liradan alınıp, 23,32 liradan satılıyor.
 
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