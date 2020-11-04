Sterlin 11’i geçti

Döviz kurları karşısında Türk Lirası’nın eriyişi duraksız bir şekilde devam ediyor. Sterlin 11 TL’yi geçti Euro ise 10 TL’ye yaklaştı. ABD Doları 8,40 TL bandını tarihinde ilk kez aşarak ve 8,42’ye ulaştı

Döviz kurları karşısında Türk Lirası’nın eriyişi duraksız bir şekilde devam ediyor...

İngiliz Sterlini 11 TL’yi gördü, Euro ise 10 TL bandına yaklaşmış durumda...

ABD Doları 8,40 TL bandını tarihinde ilk kez aşarak ve 8,42’ye ulaştı.

1 STERLİN: 11 TL

Önceki gün en düşük 10,75, en yüksek 10,92 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,9042 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 5 Ekim tarihinde 9,99 ile son bir ayın en düşük, dün itibariyle ise 11,03 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini dün 11,03 TL üzerinden işlem gördü.

1 EURO: 9,89 TL

Önceki gün en düşük 9,6704, en yüksek 9,84 seviyelerini gören Euro, günü 9,82 seviyesinde kapattı. Euro, 5 Ekim tarihinde 9,05 ile son bir ayın en düşük, dün itibariyle ise 9,89 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro dün 9,89 TL'den işlem gördü.

1 DOLAR: 8,42 TL

Önceki gün ilk kez 8,40 TL’yi geçen dolar kuru, tarihi rekorunu kırmaya devam ediyor. Amerikan Doları, 5 Ekim tarihinde 7,7213 ile son bir ayın en düşük, dün itibariyle ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları dün 8,42 TL'den işlem gördü.



