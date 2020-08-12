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Sputnik-V kıymetli metallere sert çarptı

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Sputnik-V kıymetli metallere sert çarptı
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlü para ve piyasa analizi:
  • Rusya Başkanı Putin, dün sabah saatlerinde, Moskova'da geliştirilen koronavirüs aşısının Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığını açıklarken, küresel piyasaların seyri de topyekun değişti.
  • Aşıya “Sputnik V” adı verilirken, Soğuk Savaş dönemine damga vuran, Sovyetler Birliği ve dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik’e atıfla bulunuldu. “V”, İngilizce’de aşı anlamına gelen “vaccine” kelimesinin ilk harfi olarak kabul gördü.
  • Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünyada hali hazırda 140 aşı çalışması devam ederken, henüz hiçbir aşıya onay verilmedi. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında en ilerideki isim olan Oxford Üniversitesi henüz aşı için kesin bir tarih veremezen, Rusya’nın çalışmalarının Batı’da şüphe uyandırdığını da söylemek gerekiyor.
  • Dün, aşı haberinin yanı sıra, ABD’de açıklanan ve 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan üretici enflasyonu da, piyasaların seyrinin değişmesine yardımcı oldu. Enflasyon verisi ardından ABD tahvil faizleri yükselirken, uzun bir süredir itilip kakılan dolar da adeta hayat belirtisi gösterdi.
  • Bültenimizde, haftalardır, dünyada paranın çok fazla olduğunu, bunun da haliyle paranın faizini sıfır hatta negatife çektiğini, neredeyse 15 trilyon dolardan fazla tahvilin eksi faizle işlem gördüğünü, enflasyon dikkate alınırsa, ABD tahvillerinin bile negatif getiride olduğunu paylaşıyoruz.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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