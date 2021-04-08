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Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Mart ayı ödemesi yapıldı

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Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Mart ayı ödemesi yapıldı
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin dün gerçekleştiğini duyurdu. 
Maliye Bakanı Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin ikinci kısmının dün ödendiğini, ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 488 bin, 542 TL olduğunu söyledi.
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