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Sosyal yardım, engelli ve cemile maaşı alanlara katkıları bayramdan önce ödenecek

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Sosyal yardım, engelli ve cemile maaşı alanlara katkıları bayramdan önce ödenecek

Başbakanlık, Başbakan Ünal Üstel’in geçen hafta açıkladığı mini ekonomik paket içerisinde yer alan sosyal yardım, cemile yardımı ve engelli maaşı alanlara bayram katkılarının Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL bayramlık katkıları, Kurban Bayramı’ndan önce hesaplarına yatırılacak.

Başbakan Üstel, yardımların büyük bir rahatlama getirmese de bayram öncesi insanların kısmen de olsa yüzünü güldüreceğini belirtti.

-Hayat pahalılığı yılda 2 kez uygulanacak

Başbakan Üstel’in açıkladığı mini ekonomik pakette ayrıca, sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara yılda bir kez ocak ayında yapılan hayat pahalılığı uygulamasının, temmuz ayından itibaren altı ayda bir yani yılda iki kez uygulanması da kararlaştırılmıştı.

Böylece, Temmuz ayı sonunda 6 aylık hayat pahalılığı ödeneği de alınacak.

-Elektrik tarifesi değişirse, yıl sonuna kadar devlet karşılayacak

Yine mini ekonomik pakete göre, elektrik tarifelerinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlara bu artış uygulanmayacak ve 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacak.

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