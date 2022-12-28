Sosyal Sigortalar Dairesi 243 milyon TL borçlanacak

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, Daire'nin Aralık ayına yönelik yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 243 milyon TL tutarında borçlanma ihalesine çıkıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat tarafından yapılan yazılı açıklamada, emekli maaşları ve diğer ödemelerde yaşanan eksikliğin tamamlanması için borçlanma yoluna başvurulduğu kaydedildi.

“Sosyal Sigortalar Dairesi olarak, Aralık ayına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek maksadıyla piyasadan 243 milyon TL tutarında borçlanma ihalesine çıkılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkılan ihale Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı ile gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada, yaklaşık dört aylık bir sürede borcun Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kendi kaynakları ile ödeneceği belirtildi.

Borçlanılan tutarın başta emekli aylıkları olmak üzere, kısa vadeli ödemeler için kullanılacağının belirtildiği açıklamada, Daire'nin giderleri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Sosyal Sigortalar Dairesi olarak her ay yaklaşık 420 milyon TL tutarında bir emekli ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sadece eczane ve ilaç geri ödemeleri de her ay düzenli olarak yapılmaktadır ve bu da aylık 8 milyon TL tutarındadır. Eczane ödemeleri yanında, yaklaşık 4 milyon TL işsizlik, evlenme, geçici iş görmezlik, protez araç gereç vb. ile 4 milyon 700 bin TL de Sosyal Sigorta Dairesi çalışanlarının maaşları da yine aynı kalemden ödenmektedir."

Tüm bu ödemelerin zamanında yapılması ve başta emekliler olmak üzere kimsenin mağduriyet yaşamaması için borçlanmaya gidildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sonuç olarak 450 milyon tutarındaki ödemelerin 200 milyonluk kısmı dairemiz tarafından karşılanırken, eksilen miktar için borçlanılmıştır" denildi.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda kendi kendisine yetebilen bir yapıya ulaştığının ancak bu ay verilen 13’üncü maaş ödemelerinin geçici de olsa bir sıkıntıya yol açtığı belirtilerek, söz konusu borcun tamamının Sosyal Sigortalar Dairesi kaynaklarından geri ödeneceği yinelendi.

Açıklamada, "2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların sağladığı dengeyi sürdürebilmek adına aynı çalışmaları 2023 yılı içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle, Sosyal Sigortalar Dairesi personeline sergiledikleri başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunmak isterim. Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanların ve emeklilerin güvencesi olmaya devam edeceğini dile getirirken, tüm halkımızın yaklaşan yeni yılını da yürekten kutlarım” ifadelerine yer verildi.