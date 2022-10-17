Soğuk zincire geçiş için 62 üreticiye 1 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

Süt üretiminde soğuk zincire geçiş projesi kapsamında 62 üreticiye 1 milyon hibe veriliyor.

Hayvancılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2021-2022’de başvuru yapan 62 üreticiye 1 milyon 27 bin TL hibe ödemesi yapılıyor.

Hibenin, söz konusu üreticilerin bağlı bulunduğu kooperatiflere yatırıldığı, ödemelerin bu kooperatiflerden teslim alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada soğuk zincire geçiş için hibe programının devam edeceği, başvuruların Hayvancılık Dairesi’ne yapılması gerektiğini kaydedildi.

