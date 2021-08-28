"Siyasi hayata egemen olan popülizm, bu zor koşullarda bile terk edilmedi"

KTTO Başkanı Turgay Deniz Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, "Siyasi hayata egemen olan popülizm, bu zor koşullarda bile terk edilmemiş, siyasilerin gündeminde sadece ve sadece kamu görevlililerinin maaş ve özlük haklarını ödeme olmuştur"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 58. Olağan Genel Kurulu, Oda merkez binasındaki Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak bugün saat 10.00’da başlayan Genel Kurul, açılış ve saygı duruşunun ardından Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla devam etti. Divan Başkanlığına Atay Cafer Ürel, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Nilay Onbaşı Üresin ve Sonay Özmen getirildi.

Başkanlık Divanı’nın oluşumunun ardından, KTTO Başkanı Turgay Deniz Genel Kurula hitap etti. Oda Başkanı’nın konuşması ardından ise önceden video olarak kaydedilen protokol konuşmaları gösterildi. Protokol konuşmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan H. Ersan Saner, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in konuşmaları Genel Kurula izletildi.

DENİZ: “SİYASİLERİN GÜNDEMİNDE SADECE KAMU GÖREVLİLİLERİNİN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARINI ÖDEME OLMUŞTUR”

KTTO Başkanı Turgay Deniz Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, salgının aşılamanın başlamasıyla şekil değiştiğini ancak sona ermediğini anlattı.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

“Mart 2020’den beri yaşamakta olduğumuz koşullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısal sorunlarını yeniden ve acımasız bir şekilde gözler önüne sermiştir. KKTC’de egemen olan kamu ağırlıklı yapı, salgının etkisi ile çok zor günler geçiren özel sektör çalışanlarını ve işletmeleri korumakta çok ama çok yetersiz kalmıştır. Siyasi hayata egemen olan popülizm, bu zor koşullarda bile terk edilmemiş, siyasilerin gündeminde sadece ve sadece kamu görevlililerinin maaş ve özlük haklarını ödeme olmuştur. Bu süreçte yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, kurultay ve hükümet değişimleri de bu süreci salgın yokmuş gibi körüklemiş, KKTC’nin özel sektörden kaynak çekerek kamu sektörünü yaşatmak üzerine kurulu bir yapı olduğunu hepimizin gözlerine sokarcasına bir kez daha göstermiştir.”

Deniz, salgının başlamasından bu yana geçen 18 aylık süre içinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın salgından etkilenen sektörlerin, bu sektörlerde çalışan emekçilerin ve bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin korunması için çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini kaydederek, Oda’nın salgın sürecindeki önceliğinin çalışanların ve özel sektör işletmelerinin korunması olduğunu belirtti.

Bu ilke ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz, değişen salgın koşullarına göre öneriler geliştirerek hükümete yön vermeye çalıştıklarını da aktardı.

Pandemi ile mücadelede düzenlenen kampanyalarla devlet neye ihtiyaç hissediyorsa o ihtiyaçların temini için katkıda bulunmaya çalıştıklarını da vurgulayan Deniz, test kitleri, cihazlar ve devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla tablet alımlarının bunlardan sadece bazıları olduğunu belirtti.

“CİDDİ BİR REFORM SÜRECİNE GİRMEMİZ GEREKİYOR”

Deniz, aşılama için de yoğun gayretler sarfettiklerini söyleyerek, aşılama oranının halen yeterli seviyeye ulaşamamış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Deniz ayrıca, PCR ve antijen testlerinin ücretli olmasına ilişkin alınan kararı eleştirdi.

Deniz sözlerini şöyle tamamladı:

“KKTC devletinin zayıflıklarının ortadan kaldırılması için ciddi bir reform sürecine girmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri bu ihtiyacı dile getirmektedir. Salgın ortamında bu sorunu gündeme getirmek ne kadar mümkündür bilemiyorum ama şimdi değilse bile salgının etkilerini atlatır atlatmaz bu sorunla ilgilenmek sadece bizim değil, bütün toplumsal güçlerin önceliği olmak zorundadır. Odamız bütünlüklü bir ekonomik anlayışla 3 yıllık Orta Vadeli bir Program hazırlamaktadır ve en kısa sürede bunu kamuoyu ile paylaşacaktır.

Bütün bu faaliyetleri iş hayatlarından veya özel yaşamlarından fedakarlık yaparak sürdüren arkadaşlarımıza, yönetim kurulu, oda meclisi ve komitelerde görev alan üyelerimize, bize profesyonel destek sağlarken fedakarca ve çoğu zaman mesai kavramına bağlı kalmadan çalışan oda personelimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.”

Oda Başkanı’nın konuşmasının ardından önceden kaydedilen protokol konuşmaları gösterildi.