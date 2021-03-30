Ülkede ‘seyyar’ araç satışı türedi. Bazı bölgelerde cadde üzerlerinde Japonya’dan ithal edilmiş plakasız ya da ikinci el plakalı araçların satılmaya çalışıldığı görüldü.

Özellikle Lefkoşa’da bazı bölgelerde bu tür araç satışlarının son dönemde artması dikkat çekti.

Yarim Çemberi ve Kızılbaş çemberi arasındaki bölgede park edilmiş şekilde duran plakasız bir araç, üzerine telefon numarası yazılarak satılığa çıkarıldı.

Yönetmeliğe göre, ülkede arabaların yol ve kaldırım gibi yerlere park edilip satış yapılması yasak. Ancak bu yasağa uymayanlar yetki belgesi olmadan kayıt dışı bir şekilde oto galericilik işi yapıyor, haksız kazanç sağlıyor.

İkinci el arabalarını teşhir edenler, yollarda ve kaldırımlarda çirkin görüntü yaratırken, bu konuda hiçbir mercinin denetim yapmaması ve cezai işlem uygulamaması da tepki çekiyor.

Bu konudan ülkedeki oto galericileri de oldukça rahatsız. Devlete düzenli şekilde vergisini verip istihdama katkı sağlayan oto galericiler, yollardaki bu kayıt dışı araç satışı yapılmasının haksız rekabete yol açtığını vurguluyor ve bu konuda yetkilileri göreve davet ediyor.

