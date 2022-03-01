Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatıldı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmı affın süresi uzatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ödemelerde, söz konusu borçlar için gecikme faizi alınmayacak ve normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecek.

Bunun yanında, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında son bulan kişilerin de öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi, hiçbir ücret alınmadan, 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.