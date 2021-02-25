Seyahat acenteleri SOS veriyor

“Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi”, seyahat acentelerinin ölüme terkedildiğini savunarak, hükümetten destek istedi.

İnsiyatif adına yapılan açıklamada, seyahat acentelerinin çaresiz kaldığı, hükümetin de kendilerini duymadığı savunuldu.

“Bir yıldır kapalıyız, açık sektörler gibi vergi ve yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar. Bizimle dalga geçmeyi bırakın” ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin turizme, turizmin de seyahat acentelerine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri'nin açıklaması şöyle:

İMDAT-HELP-HILFE-AIDER



Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız.. Deliriyoruz arkadaş De-li-ri-yo-ruz.‼️



180 tane seyahat acentesi ölümüne terkedildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok❕Biz ne yapalım? Kime gidelim?



