banner583
banner590
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
24 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
 
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
banner529
banner570

Seyahat acenteleri SOS veriyor

banner476

Seyahat acenteleri SOS veriyor

 “Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi”, seyahat acentelerinin ölüme terkedildiğini savunarak, hükümetten destek istedi.

İnsiyatif adına yapılan açıklamada, seyahat acentelerinin çaresiz kaldığı, hükümetin de kendilerini duymadığı savunuldu.

“Bir yıldır kapalıyız, açık sektörler gibi vergi ve yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar. Bizimle dalga geçmeyi bırakın” ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin turizme, turizmin de seyahat acentelerine ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri'nin açıklaması şöyle:
İMDAT-HELP-HILFE-AIDER
 
Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız.. Deliriyoruz arkadaş De-li-ri-yo-ruz.‼️
 
180 tane seyahat acentesi ölümüne terkedildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok❕Biz ne yapalım? Kime gidelim?
 
  

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.