Serdaroğlu’ndan asgari ücretin bir an önce belirlenmesi çağrısı

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasının bir an önce toplanarak, asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Serdaroğlu, asgari ücretlinin geçimi kalmamıştır, zamlar altında eziliyor. İnsanları açlığa mahkum ettiniz diyoruz. Ne işverenler, ne hükümet dikkate alıyor” dedi.

Bakanlığın cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını duyurduğunu belirten Serdaroğlu, gerekirse hafta sonu da çalışılarak pazartesi günü asgari ücretin açıklanabileceğini, açıklanmazsa Hür-İş’in de gerekeni yapacağını ifade etti.

Serdaroğlu, hayat pahalılığının yaratılan enflasyonun bedeli olduğunu ve tartışılacak bir konu olmadığını kaydetti; asgari ücret masasında hayat pahalılığını tartışmayacaklarını, üzerine eklenecek refah payını tartışacaklarını dile getirdi.

“Kusura bakmasınlar bu asgari ücret masası pazarlık masası değildir. Asgari ücretli de pazarlık edilecek insanlar değildir” ifadelerini kullanan Ahmet Serdaroğlu “asgari vicdan” çağrısında bulundu.

Hür-İş Federasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

- “Asgari ücret masasında hayat pahalılığını değil, refah payını tartışırız”

Serdaroğlu, bugün yapılacak eylemin nedeninin ”hükümetin asgari ücret masasını toplamamak için gösterdiği hayat pahalılığının açıklanmaması ve işveren temsilcisinin belirlenmemesi nedenlerinin artık ortadan kalkmasıyla masanın toplanması çağrısında bulunmak” olduğunu, ancak açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın cuma günü masayı toplayacağını duyurduğunu belirtti.

Her zaman haklıdan yana olan Hür-İş’in rahatsızlıklarını ifade etmesinden dolayı, Hür-İş’in asgari ücret masasında olmasından Başbakan dahil bazı hükümet yetkililerinin rahatsız olduklarını öne süren Serdaroğlu, “Yaratılan hayat pahalılığını bile asgari ücretliye vermemek için her türlü tartışmanın yapılmasına müsaade mi edecektik?” diye sordu.

Asgari ücret masasında yapılmaya çalışılanın, hayat pahalılığının ne kadarının asgari ücrete yansıtılacağının tartışılması olduğunu ileri süren Serdaroğlu, “İnsanların cebinden aldığınızın ne kadarını geri vereceğinizin tartışması mı olur?” sorusunu yöneltti.

Serdaroğlu, tartışılması gerekenin hayat pahalılığı üzerine konulacak refah payı olması gerektiğini kaydetti.

- “”Hür-İş’in önüne kimse geçemez”

Bazı sendika başkanlarının da “hükümetin sözcülüğünü yaparak” Hür-İş’e karşı açıklamalarda bulunduğunu öne süren Serdaroğlu, bu sendikalarda seslenerek, “Bugüne kadar asgari ücret için ne yaptınız? Herhangi bir eylem, herhangi bir söyleminiz var mı? diye sordu.

Serdaroğlu, “Kusura bakmayın Hür-İş Federasyonu, Hür-İş’e bağlı sendikalar ve Hür-İş’in sendikal bilincine sahip diğer sendikaların önüne kimse geçemez. Biz hak yolunda yürümeye devam edeceğiz. Adaleti savunmaya devam edeceğiz. Biz bunun için ant içtik” dedi.

Kamu-İş’in belediyelerde örgütlenemeyeceğine yönelik söylemlere de cevap veren ve buna ilişkin Kamu-İş’in tüzüğünde yer alan maddeleri okuyan Serdaroğlu, kamu hizmeti olan her yerde Kamu-İş’in örgütlenebileceği vurgusu yaptı, “Belediyeler özel sektör mü?” diye sordu.

- “Kimsenin örgütlenme hakkının önüne geçemezsiniz”

Serdaroğlu, Çalışma Bakanı ve Müsteşarı’nı “yasa bilmemekle” eleştirerek, söz konusu maddelerin kendilerine anlatılması gerektiğini savundu, “Kimsenin örgütlenme hakkının önüne geçemezsiniz” dedi.

Emekçilere de çağrıda bulunan Serdaroğlu, emeğin önemini vurgulayarak, “Kendinizi ezdirmeyin” dedi.

Serdaroğlu, yollarına devam edeceklerini ve asgari ücret masasında mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.