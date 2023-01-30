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Sendikalardan, vergi dilimlerinin açıklanmaması nedeniyle Başbakanlık önünde eylem

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KTAMS Başkanı Bengihan: “Vergi matahlarının bugün resmi gazetede yayımlanmaması halinde yarından itibaren, iş bırakma eylemi dahil, her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız”

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Sendikalardan, vergi dilimlerinin açıklanmaması nedeniyle Başbakanlık önünde eylem
Kamuda örgütlü bir grup sendika, vergi matrahlarının açıklanmaması nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan konu hakkında TAK’a yaptığı açıklamada, vergi matahlarının bugün Resmi Gazete'de yayımlanmaması halinde sendikaların yarından itibaren iş bırakma eylemi dahil her türlü demokratik hakkını kullanacağını kaydetti.
Maliye Bakanı Alişan Şan’ın 24 Ocak’ta Meclis’te vergi matahları konusunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun vergi dilimleriyle ilgili kararınub Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi.
Pul ve harçlara yapılan zamların hemen Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Bengihan, hükümetin vergi dilimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması konusunda irade ortaya koyamadığını savundu.
Yaptıkları görüşmelerde vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Devlet Basımevi'ne gönderildiği bilgisi aldıklarını söyleyen Bengihan, konu takipçisi olacaklarını ve bugün yayımlanmaması halinde, yarından itibaren sendikaların iş bırakma eylemi dahil her türlü demokratik hakkını kullanacağını kaydetti.
 
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