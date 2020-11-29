“Sektörler iflasa gidiyor”

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ülkede turist ve öğrenci olamaması nedeniyle tarım, hayvancılık ve sanayicinin batma noktasına geldiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülkede tarım, sanayi ve hayvancılık iflasa gidiyorsa - ki gidiyor - bir zahmet bunun ana nedeninin ülkede pandemi nedeni ile turist ve öğrenci olmadığını da açıklayalım." diyerek önemli bir mesaj verdi.
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