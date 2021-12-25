banner762
banner753
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
6 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
19 0
 
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
90 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
271 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
60 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
572 0
banner661
banner726

Sebze meyve el yakıyor

banner476

22 Ekim’de kilosu 7,25 TL olan patates, 16 TL’yi aştı. Kısa süre önce kilosu 2,50 TL olan salatalığın fiyatı ise bazı marketlerde 22,50 TL’yi buldu

banner714
Sebze meyve el yakıyor
banner721

Alım gücü düşen vatandaş, markete girmeye korkar oldu. Patatesin kilosu 16 TL’yi, salatalığın kilosu ise 22 TL’yi aştı.
22 Ekim’de kilosu 7,25 TL olan patates, 16 TL’yi aşan fiyatlarla reyonlarda yer alırken, kısa süre önce kilosu 2,50 TL olan salatalığın fiyatı ise bazı marketlerde 22,50 TL’yi buldu.
Patateste sonbahar hasat döneminde olan üreticiler yağışlı havalardan dolayı tarladan ürün sökemediğini, dövizin de etkisiyle fiyatların katlandığını belirtti.
Salatalık üreticileri de söz konusu fiyat artışını dövizdeki hareketlilik ve girdi maliyetlerinin kat kat yükselmesine bağladı, devletin çeşitli konularda KDV indirimi ve desteklerle üretime katkı koyması gerektiğini belirtti.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.