Sebze meyve el yakıyor

22 Ekim’de kilosu 7,25 TL olan patates, 16 TL’yi aştı. Kısa süre önce kilosu 2,50 TL olan salatalığın fiyatı ise bazı marketlerde 22,50 TL’yi buldu



Alım gücü düşen vatandaş, markete girmeye korkar oldu. Patatesin kilosu 16 TL’yi, salatalığın kilosu ise 22 TL’yi aştı.

22 Ekim’de kilosu 7,25 TL olan patates, 16 TL’yi aşan fiyatlarla reyonlarda yer alırken, kısa süre önce kilosu 2,50 TL olan salatalığın fiyatı ise bazı marketlerde 22,50 TL’yi buldu.

Patateste sonbahar hasat döneminde olan üreticiler yağışlı havalardan dolayı tarladan ürün sökemediğini, dövizin de etkisiyle fiyatların katlandığını belirtti.

Salatalık üreticileri de söz konusu fiyat artışını dövizdeki hareketlilik ve girdi maliyetlerinin kat kat yükselmesine bağladı, devletin çeşitli konularda KDV indirimi ve desteklerle üretime katkı koyması gerektiğini belirtti.



