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Şarap ve kolaya zam

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Şarap ve kola fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyatlara göre; şarap fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında, kola fiyatlarına ise 2 ila 3 TL artış yapıldı

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Şarap ve kolaya zam
 
Şarap ve kola fiyatlarına zam geldi. Dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre; şarap fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında, kola fiyatlarına ise 2 ila 3 TL artış yapıldı.
Buna göre; 1 lt kola fiyatı 13 TL’den 15 TL’ye, 1.5 lt kola fiyatı ise 15 TL’den 18 TL’ye çıktı.
2.5 lt kola fiyatı 21 TL’den 24 TL’ye yükseldi. 200 ml kola fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye, 330 ml kola fiyatı da 10 TL’den 12’ye çıktı.
YENİ ŞARAP FİYATLARI…
Bazı marka şarap ürünleri de zamlandı.
Buna göre; Pasqua Merlot (75 cl) 75 TL’den 82.5 TL’ye,
Pasqua Pinot (75 cl) 90 TL’den 98 TL’ye çıktı.
Mateus Original (75 cl) 94 TL’den 99 TL’ye,
Mateus Rose (75 cl) 102 TL’den 110 TL’ye yükseldi.
Maison Castle Merlot Red (75 cl) 90 TL’den 99 TL’ye,
Maison Castle Medium Sweet Red(75 cl) 105 TL’den 115 TL’ye çıktı.
 
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