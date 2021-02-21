Sanayiciler Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nda

Kuzey Kıbrıs’tan Arden Gıda, Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Helvasan Ltd, Avunduk Süt Ürünleri ve Gülgün Süt Ürünleri’nin katıldığı fuarda, yerli işletmeler hellim ve helva tadımı yaptırıyor, ziyaretçilere diğer ihraç ürünleri konusunda katalog dağıtıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) çatısı altında, 5 şirket, Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre bugün açılan Fuar, 25 Şubat’ta kadar ziyarete açık olacak.

Kuzey Kıbrıs’tan Arden Gıda, Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Helvasan Ltd, Avunduk Süt Ürünleri ve Gülgün Süt Ürünleri’nin katıldığı fuarda, yerli işletmeler hellim ve helva tadımı yaptırıyor, ziyaretçilere diğer ihraç ürünleri konusunda katalog dağıtıyor.

Fuarda bulunan Oda Başkanı Candan Avunduk, 1987 yılından beri düzenlenen Dubai Gulfood fuarına KTSO çatısı altında 16 yıldır katıldıklarını, 5 bin katılımcı firmanın bulunduğu fuarı 97 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Başkan Candan Avunduk, “Ülkemizde ihracatın gelişmesi, sanayicilerimizin yurt dışında pazarlara erişmesi için Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak pandemi krizi içinde dahi ülke ekonomisinin geliştirilmesi adına bu yıl da Dubai’deyiz. Küresel salgının ve krizin pik yaptığı dönemde odamız ve sanayicimiz özveri göstererek dünyayla yeniden buluşmuştur” dedi.

Kıbrıslı Türk sanayiciler olarak kıyasla geniş kapsamlı bir katılım gerçekleştirdiklerini, Güney Kıbrıs’tan katılımın ticari potansiyellerinin çok altında gerçekleştiğini kaydeden Avunduk, “Yine dünyanın büyük ülkelerinin katılımcı sayılarının ciddi miktarda düştüğünü gözlemlemekteyiz” dedi.

Dubai’de sağlık ve ekonominin birlikte yürütüldüğünü belirten Avunduk, şunları kaydetti:

“İşletmeler açık, denetim, maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak ekonomiyi sürdürülebilir yapmayı başardılar. Öte yandan, sağlık konusunda da oluşmuş bir panik yok. Yaşam olabildiğince yeni normal koşullarında sürüyor. Sadece turizm değil, fuar turizmi de en üst seviyede denetim ile başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Bizler salgın önlemlerinin alınmaya başlandığı dönemden beri bu koşulların yaratılması için öneriler sunduk. Sağlık ve ekonomi birlikte düşünülmeli diyoruz.”