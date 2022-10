Sanayi Odası’ndan OSB Yasası için katkı koyanlara teşekkür

Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliği ile geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda büyük bir memnuniyet yarattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma, Bakanlar Kurulu’ndan meclise gönderildi, devamında meclis komitesinde ciddi emek verilerek, genel kuruldan oybirliği ile geçerek yasalaştı.

Sanayi bölgelerinin organizasyonundan temizliğine, yönetiminden çağdaşlaşmasına uzanacak süreçlerde ciddi düzenlemeler getiren yasa, uzun süredir Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından da talep edilmekteydi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu, süreçle ilgili açıklama yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizin ciddi gerilim ortamında olduğu, büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığı böylesi bir dönemde, meclisimizden oybirliği ile geçen ve ülke sanayicisini, üreticisini daha güçlü kılan tasarının yasalaşması son derece önemlidir.

Hem iktidar, hem muhalefet, hem üretici, hem ihracatçı el ele vererek, ülkemizin geleceğini kurtaracak çok önemli bir yasaya imza attı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, her şeyden önce, Ekonomi ve Enerji Bakanı sayın Olgun Amcaoğlu tarafından sahiplenildi. Komitenin her aşamasında, hem sayın bakan, hem de deneyimli ekibi yasaya sahip çıkarak büyük bir katkı koydu.

Devamında, yasanın hem anayasaya hem diğer mevzuatlara uygunluğu konusunda bizzat komite toplantılarına katılarak saatler süren çalışmalara katkı koyan anamuhalefet CTP Genel Başkanı sayın Tufan Erhürman da özel bir teşekkürü hak ediyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, iktidar ve muhalefetin ülke üreticisi için bir araya gelmesi, ortak fikir üretmesi ve oy birliği ile bir yasanın altına imza atması, bu zor günlerde ülkemizin geleceği için bir ışık olmuştur.

Demek ki, doğru projelerde, iktidar da muhalefet de bir araya gelebilir, ülkemizin geleceği için önemli ve ciddi kararlar oybirliği ile alınabilir. Bu tablo, siyasette özlediğimiz bir tablodur.

Haziran 2022’den itibaren, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası madde madde görüşüldü. Ekonomi Bakanlığı her maddesine sahip çıktı, geliştirilmesine katkı koydu. Anamuhalefet partisi CTP, hem başkanı hem de komite üyeleri aracılığı ile tasarıyı sahiplendi, gelişmesi için çalıştı.

Bu vesileyle bir kez daha, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı sayın Resmiye Canaltay, komite üyeleri ve parlamento içerisinde tasarıya destek vererek yasalaşmasını sağlayan herkese ülkemiz sanayicileri adına teşekkür ederiz.”