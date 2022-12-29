Sanayi Odası: “Yeni yılda en önemli hedef yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek olacaktır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), bu yıl bir ilke imza atarak Londra’da ticari heyet organizasyonu düzenlediğini, 11 yıldır uğraşılan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın yürürlüğe girdiğini, sanayi ile ilgili sağlıklı istatistiki bilgi ve veri tabanını oluşturduğunu kaydetti.

KTSO 2022 yılı içerisindeki hedeflerini değerlendirerek, yeni yıla yönelik hedeflerini açıkladı.

Oda’dan yapılan açıklamada, KTSO’nun aktif ve yoğun bir yıl geçirdiği belirtilerek, ihracatı artırma, dışa açılma, sanayi sektörel kapasite raporlarının hazırlanması, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın yenilenmesi, sanayi bölgelerinin altyapılarının ıslahı için devlet tarafından ihale süreçlerinin başlatılması için gerekli girişimler, üyelerin çalışma izin işlemlerinin Oda tarafından yapılması konularında önemli yol kat edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl ilk kez Londra’da Ticari Heyet Organizasyonu düzenlendiği, 14 üretici-ihracatçı firmayla katılarak, İngiltere’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen potansiyel iş ortakları ile buluşulduğu belirtildi.

- “Yenilenebilir Enerji Şirketi kurulum çalışmalarını başlatmış durumdayız”

Açıklamada, 11 yıldır çıkması için uğraşılan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın 25 Ekim itibarı ile yürürlüğe girdiği ve bunun önemli bir kilometre taşı olacağı ifade edildi.

Kıbrıs Türk sanayi sektörüne doğru yön verilmesi için sanayi ile ilgili sağlıklı istatistiki bilgi ve veri tabanının oluşturulması sağlandığı vurgulanan açıklamada, eylül ayında ise, bu konudaki çalışmalarının “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” lansmanı ile paylaşıldığı anımsatıldı.

Hellimin AB tescil süreciyle ilgili odanın önemli katkılar koyduğu işaret edilen açıklamada, ülkenin güneş enerjisi potansiyeli göz önünde bulundurularak, “yenilenebilir enerji şirketi” kurulum çalışmalarının başlatıldığı, kurulacak olan yapının tamamen Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerine ait olacağı ifade edildi.

“Yeni yılda Sanayi Odası’nın en önemli hedefi yenilenebilir enerji projesinin bir an önce tamamlanmasını sağlayıp hayata geçirmek olacaktır. Böylece üyelerimizin işletme girdi maliyetleri içerisinde önemli bir orana sahip olan enerji girdi maliyetlerini aşağı çekerek, rekabet imkanlarının artmasına katkı sağlamış olacağız” ifadeleri kullanılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak öncelikle, topluma ve üyelerimize yönelik verdiğimiz hizmetlerde üyelerimize yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, Kıbrıs Türk sanayisinin sürdürülebilir gelişimini artırmak temel hedefimiz olacaktır. Bu noktada gerek yurt içinde gerekse yurtdışındaki ekonomik ve sosyal paydaşlarımızla iş birliğini daha da ileri seviyeye getirecek adımları atacağız.

Kıbrıs Türk sanayisinin kaybedecek zamanı yoktur. Gelinen aşamada, Kıbrıs Türk sanayisi artık birçok ithal ürünle rekabet edebilecek noktadadır. Bu nedenle, yerli ürünlerimizin markalaşarak, hem ülke içerisinde, hem de ülke dışında yabancı ürünlerle rekabet edebilirliğinin artırılması için yeni bir yol haritasının hazırlanması ve gelişme potansiyeli olan sektörlerin devlet eliyle desteklenmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz”

