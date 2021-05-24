Sanayi Odası'nda Kamacıoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 22 Mayıs’ta yaptığı 35. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulu üyeleri bugün yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle Ali Kamacıoğlu’nu oda başkanlığına getirdi.

Oda yönetimi ve görev dağılımı şöyle oluştu:

“Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Yönetim Kurulu Asbaşkanları Mustafa Ersözlü ve Mehmet Çıldır, Yönetim Kurulu Saymanı Sercan Görgüner Bahçeci, Yönetim Kurulu Sekreteri Sıla Eziç. Asil üyeler; Ergün Oza, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Hüseyin Ciddi. Yedek üyeler; Hasan Kaymakam ve Atilla Bulancak.”

