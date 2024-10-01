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Sanayi Odası: "Elektrik zamlarıyla yanıyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı”

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Sanayi Odası: "Elektrik zamlarıyla yanıyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), elektrik zammına tepki göstererek, art arda yapılan zamların vatandaş ve üreticinin ekonomik yükünü daha da ağırlaştırdığını ifade etti.  Odadan yapılan açıklamada “artık dayanacak gücümüz kalmadı.” denildi.

Açıklamada, artan enerji maliyetlerinin, hem haneleri hem de üretim sektörlerini doğrudan vurduğu, dar gelirli ailelerin ve küçük işletmelerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdığı savunularak, bu zamanların hane bütçelerindeki enerji payını hızla artırdığı, üretim maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları tetiklediği ifade edildi.

Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yükselen elektrik faturaları nedeniyle maliyetlerini karşılamakta zorlandığı ve bu durumun iş gücünün istihdamında olumsuz etkilere yol açtığı dile getirilen açıklamada “Kıbrıs Türk sanayisi bu gidişle iflas bayrağını çekmek zorunda kalacak. Şimdiden helvasını dağıtmaya hazırlananlar varsa şaşırmayacağız”. denildi.

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