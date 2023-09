Sanayi Odası 31. Worldfood Gıda ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul’a katıldı.KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan fuarda 12 firma ürünlerini sergiliyor, 30’u aşkın ülkeden bin 500’den fazla yerli ve yabancı katılımcı fuarda yer alıyor.Gıda dünyasının Türkiye buluşması sayılan Worldfood 31’inci Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul’da TÜYAP’ta gerçekleştiriliyor. Fuarda Kıbrıs Türk sanayicisi de ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak üzere yerini aldı.TC Lefkoşa Elçiliği, Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteği ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonunda Kıbrıs Türk sanayicisinin ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturan fuarda, 12 firma ürünlerini pazarlama fırsatı yakaladı.Bu kapsamda KKTC üretilen çips, kuruyemiş, kahve, lokum, unlu gıdalar, peynir ve süt ürünleri, turşu, macun, reçel, bal ve konserve ürünler, tavuk, yumurta, narenciye ve narenciye konsantresi, zeytinyağı ve zivaniya tanıtılıyor.Fuara katılan kurum ve firmalar şöyle:“Kıbrıs Türk Sanayi Odası, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü, Tens Trading Ltd, Narin Unlu Mamülleri Ltd, Gülgün Süt Mamülleri Ltd, Süt & Sıvı Yağ Ürünleri Üretim & Pazarlama Koop Ltd., Arsal Gıda Sanayi Ltd., Kutret Balcı, M. Hacıali Ltd., Cypfruvex, Kıbrıs Dünya Ticaret Merkezi.”Ayrıca Ektam Ltd ayrı stant açarken, Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Kooperatifi ve Budak Pastanesi de fuara sergi ürünü gönderdi.Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 9 Eylül’e kadar katılımcılara ve ziyaretçilerine piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatlarını sunuyor.-EzginKTSO Stant Sorumlusu Hüseyin Ezgin, “Uluslararası pazarlara ulaşmada kilit noktası olan, yerli firmalarımıza ürünlerini çok sayıda müşteri kitlesine ulaştırabilme fırsatı sunan fuar organizasyonları Sanayi Odası’nın en önem verdiği konulardan biridir. Uluslararası fuar organizasyonları ile hem yerli ürünlerimizi ve Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtıyoruz hem de rakiplerimizi, yeni ürünleri, teknolojiyi yakından tanıma fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.Ezgin, KTSO’nun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, 2007 yılından bugüne kadar 55 farklı fuar organizasyona yaklaşık 370 üyesi ve heyetleriyle katıldığını belirtti.