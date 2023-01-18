Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü.

Maliye Bakanlığında yer alan görüşmeye, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaoğlu, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ile KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener katıldı.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy da hazır bulundu.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda, “vergi dilimlerinin ve matrahların güncellenmesi” konuları görüşüldü. Sendikalar, Maliye Bakanlığının sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilirken, görüş, talep ve beklentilerini dile getirdi, önerilerini sundu. Açıklamada, sunulan önerilerin, Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, sendikalara bilgi verileceğinin belirtildiği aktarıldı.

