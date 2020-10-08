S400 ve KKTC Maraş gerginliği ile TL keşfedilmemiş sularda

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarının ahengi yeniden bozuldu. Dışarıda, ABD’de mali teşvik paketinin seçim sonrasına kalabileceği beklentisinin yarattığı hayal kırıklığı, içeride ise S400 füzeleri ile KKTC Maraş konusunun yeni bilinmezlere neden olabileceği beklentisi, ön plana çıktı.
- Hatırlatmak gerekirse, FED Başankı Powell’ın, adeta para politikasının sınırları tükendi devreye maliye politikaları girsin, mali teşviğe ihtiyacımız var dediği gün, Başkan Trump, Senato’da siyasi prüzlere takılan onaya binayen Cumhuriyetçileri görüşmelerden çekmesi ile ‘masayı devrmiş’, morfin (para) bekleyen piyasaların acısı artınca, risk iştahı düşmüş, dolar değer kazanmış, riskli varlıklar satılmıştı.
- Akabinde, içeride, ABD ve Nato ile ‘papaz’ olunmasına neden olan Rus yapımı S400 füzelerinin testlerinin Sinop’ta yapılacağı yönünde haber, olası bir ABD CAATSA yaptırımlarını (dost olmayan ülkelere yönelik yaptırım yasa tasarısı) tetikler mi sorusunu gündeme getirerek TL cinsi varlıklarda iyimser havayı sekteye uğrattı.
- Tümünün üzerine, apar topar, KKTC sınırlarda yer alan, 46 senedir görüşmelerde koz olarak kullanılması amacıyla kapalı tutulan hayalet şehir Maraş’ın, mülklerin olmadığı sahil şeridinin açılacağı haberi, Türkiye-AB ilişkilerinde diplomatik anlamda potansiyel bir bozulmaya sebebiyet verebileceği beklentisi ile TL üzerinde ilave baskı kurdu.
- Halbuki, aynı gün, Türkiye Hazinesi’nin uzun bir aradan sonra ilk kez çıktığı Eurobond ihracı oldukça başarılı geçmişti. İhraç öncesi, TL varlıklara son dönemde gelen zayıf ilgi nedeniyle, ihracın da ‘cılız’ geçeceği beklentisi hakimken, gelen güçlü talep (6,5 milyar dolar) borçlanma maliyeti göreceli olarak yüksek olsa da, borçlanma imkanlarının oldukça daraldığı bir ortamda başarılı olarak kabul edildi.
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