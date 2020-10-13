S400, Maraş, rezervler şimdilik 'out'. Normalleşme, yabancı ilgisi 'in'

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Rus menşeli hava savunma sistemlerinin ABD-Türkiye ilişkilerini germesi sonrası mütemadiyen dost olmayan ülkelere uygulanan CAATSA yaptırım endişesi ile uzun bir süredir yatıp kalkıyoruz.
- Bu konu geçen hafta, ABD'de 2 senatörün, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, Türkiye'nin füzelerin radar sistemlerini aktive ederek, Kıbrıs tatbikatından dönen ABD menşeli F16 uçaklarını tespit ettiği iddiası ile alevlendi.
- Lakin, Trump seçimlere konsantre olmuşken, bu konunun başka bir bahara kaldığını düşünüyoruz. Kuvvetle muhtemel, ipi göğüsleyecek Biden bu mevzuyu 2021 yılında ele alacak. Her ne kadar ABD ile ilişkiler Trump dönemindeki kadar yumuşak olmayacağını beklesek de, ABD dış politikasının da bir günde kişiden kişiye değişmeyeceği unutulmamalı.
- Devamında, KKTC'de hayalet şehir olan Maraş konusunu bültenimize taşıdık. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce, geçen hafta açıldı denen 46 yıllık kapalı hayalet şehir Maraş, AB ile ilişkileri zorlayacak olsa da, "açılan" sadece KKTC halkı için ziyaret amaçlı sahil şeridi!
- Analiizn devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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