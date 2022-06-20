Ruble 7 senenin zirvesinde

Ruble, Rusya'nın yabancı para birimi krizi yaşamamak için aldığı önlemler nedeniyle başladığı yükselişine devam ederek Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı

Ruble, ülkenin ihracat rekabet gücünü ve devlet finansmanını baltalayabileceğinden Rusya Merkez Bankası'nı endişelendiren başladığı rallisini sürdürerek Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkenin para birimi yüzde 1,7 yükselişle 55,44 dolara karşılık gelirken bu yıl dolar karşısında yüzde 35 değer kazanırken rezerv para karşısında en çok yükselen para birimi oldu.

Rusya’nın birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov otoritelerin ruble kurunun belirli bir seviyede tutulmasını hedeflemeyi ve ekonomik büyümeyi öncelik haline getirmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Belousov, ideal kur seviyesi için bir doların 70-80 rubleye karşılık gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ancak analistler otoritelerin ellerinde ruble kuruna müdahale etmek için etkili bir araç olmadığını belirtiyorlar. Locko Bank Ekonomisti Dmitry Poleyov’a göre yabancılara varlık satışı politik olarak imkansız gibi görünüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ruble çok dalgalı bir seyri izliyordu. Savaş, ABD ve Avrupa’nın Rusya’yı uluslararası finans sisteminde izole etmesi sonrası dolar-ruble kurunda ilk olarak bir çöküşü tetikleyerek 10 Mart tarihinde rekor düşük seviye olan 121,52 rubleye gerilemesine neden olmuştu.

Ancak Moskova'nın ihracatçılara zorunlu döviz satışları getirmesi ve bazı enerji ürünleri alıcılarının ruble cinsinden ödeme yapmasını istemesinden sonra, para birimi yönünü tersine çevirdi ve yüzde 118'lik bir ralli gerçekleştirdi.

Bu, Rusya'nın döviz krizini atlatmasına yardımcı olurken, yerel para birimi cinsinden ihracat gelirlerini düşürdüğü ve ülkenin mallarını yurtdışında daha pahalı hale getirdiği için merkez bankası için bir endişe haline geldi. Banka buna bir dizi gevşeme önlemi ile yanıt verdi.

Yine de kur kazançları devam etti ve tüccarların sermaye kontrollerinde daha kapsamlı bir gevşeme ve tüketici talebini ve ekonomik büyümeyi canlandıracak önlemlere dair beklentilerin artmasını sağladı.