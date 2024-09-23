İEZB-MEM ve Telsim işbirliğinde gerçekleşen Robotik Kodlama Eğitimleri’nin üçüncü aşaması için imzalar atıldı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin (İEZB) öncülüğünde, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin ev sahipliği yaptığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları ve Telsim ile Cyprus Robotics’in destekleriyle İskele’de 2 yıl önce başlayan Robotik Kodlama Eğitimleri’nin üçünçü aşaması için Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve İEZB Başkanı Serkan Kırmızı arasında protokol imzalandı.

Projenin 3. aşamasında hayata geçecek olan Otonom Haşere Kontrolü ile organik tarıma destek verilerek, ekinleri ilaçlamadan canlıları ilaçtan uzak tutarak, toplumun sağlıklı ürünler tüketebilmesine garanti verilecektir.

SERKAN KIRMIZI: “İLK GÜNDEN İTİBAREN GENÇLERDEKİ ÖĞRENME İSTEĞİ, BİR ŞEYLERİ ÜRETME HEYECANI VE AZMİ BİZLERİ ÇOK MUTLU VE MOTİVE EDİYOR.”

İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimlerinde dolu dolu geçen iki yılın ardından gençlerle birlikte hem eğlenip hem öğreniyoruz ve öğrenmeye de devam ediyoruz deyen İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, Robotik Kodlama Eğitimleri’nin ikinci yılında gençlere iki adet yeni proje başlattıklarını ve bu projeleri çok yakın zamanda sahaya çıkartacaklarını aktardı.

Projenin 3. Aşaması hakkında bilgi veren Kırmızı, “İlk etabında “Otonom Haşere Kontrolü Dronu”, ikinci etabında ise “Otomatik Sulamama Sistemi”ni hayata geçireceğiz. Bu projelerin sonucunda da arazide denemelere başlayacağız.” dedi.

İlk günden itibaren gençlerdeki öğrenme isteği, bir şeyleri üretme heyecanı ve azmi bizleri çok mutlu ve motive ediyor deyen Kırmızı, “2. yılımızı doldurduğumuz şu zamanlarda, bu 2 güzel projede çalışmaya başlayan gençlerimiz ilk günkü gibi heyecanlı ve bir okadar da azimli çalışmaktadırlar.” dedi. Üretiyorsak, varız deyen İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, “Umarız ki yeni dönemimizde de çocuklarımız çok güzel ve akılda kalıcı projeleriyle bizleri şaşırtmaya ve heyecalandırmaya devam edecektir.” dedi.

FEVZİ TANPINAR: “GÜNÜMÜZDE ROBOTLAŞMANIN VE İNSAN GÜCÜNÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETME YÖNÜNDE PROJELERİ GÖRÜYORUZ VE TELSİM AİLESİ OLARAK BU GİBİ PROJELERİ SON DERECE CİDDİYE ALARAK DESTEKLİYORUZ.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Üçüncü aşamasına geçmiş olduğumuz Robotik Kodlama Eğirimlerinde, genç mucitlerimizin göstermiş oldukları ilgi ve bizlere sundukları projeleri gördükçe çok gururlanıyor ve geleceğe dair umut doluyoruz.” dedi.

Robotik Kodlama Eğitimlerine çok önem verdiklerini aktaran Tanpınar, “Günümüzde robotlaşmanın ve insan gücünün yükünü hafifletme yönünde yapılan projeleri görüyoruz ve Telsim ailesi olarak bu gibi projeleri son derece ciddiye alarak destekliyoruz.” dedi.

Devir teknoloji devridir deyen Tanpınar, “Teknoloji doğru kullanılmadığında çok kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmalarına öncülük etmek, onlara doğru yolu göstermek bizler için çok büyük önem taşımaktadır.” dedi. Gençlere yapılan her yatırımın geleceğe yapıldığını aktaran Tanpınar, geleceğin gençlerin elinde olduğunu ve onlara ne kadar bilgi verilirse o kadar güzel bir dünya yaratacaklarının altını çizdi.

Robotik Kodlama Eğitim’leri, gençlerin ve çocukların eğlenceli vakit geçirmesini amaçlarken aynı zamanda en temel becerilerinden biri olan robotik programlama becerilerini de ortaya çıkartmalarını amaçlıyor.