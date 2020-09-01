Risk iştahı Türkiye hariç her yerde…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- FED’in Jackson Hole toplantısı ile ‘müjdelediği’ para politikasında strateji değişikliği, risk iştahını küresel olarak kamçılarken, Türkiye negatif ayrışma dün de devam etti.
- Doğu Akdeniz ekseninde Yunanistan ile tırmanan jeopolitik riskler, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinden sert satış baskısı kurdu.
- Borsa İstanbul günü %2 düşüşle tamamlayarak sıralamada en kötü performans sergileyen borsa olurken, doların küresel cephede serbest düşüşe geçtiği bir ortamda, içeride USD/TRY kuru 7,35 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetti.
- Sonbaharın ilk iş gününde, EUR/USD paritesi dün ön plana çıkardığımız 1,1965 seviyesini aşarak son 28 ayın zirvesine ulaştı. Benzer bir şekilde, Sterlin dolar karşısında 1,34 seviyesini aşarak gözünü Aralık 2019 zirvesi olan 1,35’e dikti.
- TL’nin dolar karşısında hırpalandığı, doların da EUR ve GBP’ye karşı hırpalandığı bir günde, EUR/TRY kuru 8,82 ; GBP/TRY kuru ise 9,86 ile rekor kırdı!
- FED’in enflasyona karşı daha toleranslı davranacağını açıklaması, faiz oranlarının uzun bir süre düşük seyredeceği hatta reel getirinin negatife geçmesine müsade edileceği; küresel olarak devam eden ultra gevşek para politikası ile birleşince, sahneye büyük alkışlar ile altın davet edildi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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