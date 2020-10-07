Risk iştahı bozuldu: S400 tuz, masayı deviren Trump biber oldu

- İktisatabank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar günün her iki yarısında farklı bir eğilim kaydetti.
- Öncelikli olarak, Trump’ın sağlık durumunun korkulan boyutta olmaması ile bu hafta hızla dağılan karamsar hava, risk iştahını kamçılarken, dolar dün güne değer kaybederek, riskli varlıklar ise değer kazanarak başladı.
- İçeride ise, dışarıdaki olumlu havaya paralel, TL ve TL cinsi varlıklara da alım geldi. Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükselirken, USDTRY kuru 7,74 seviyesine gevşedi. Benzer bir şekilde, Türkiye’nin yabancı nezdinde risk göstergesi olan CDS primi uzun bir aradan sonra 500 seviyesinin altını test etti.
- Lakin, ne içeride, ne de dışarıda olumlu hava günün ilerleyen saatlerine taşınamadı. Türkiye'nin, ABD ve NATO ile gerginliğe sebebiyet veren Rus menşeli S400 füzelerinin testlerinin önümüzdeki hafta Sinop’ta yapılacağı yönünde gayri resmi haber, TL ve TL cinsi varlıklarda olumlu havayı bozdu.
- Takdir edersiniz ki, Covid ve ABD seçimleri nedeniyle, ABD’nin dost olmayan ülkelere karşı devreye aldığı CAATSA yaptırım tehdidinin ikinci plana düşmesi ardından yeniden hatırlanması, Türk mali piyasalarını etkiledi. USDTRY kuru yönünü yukarıya çevirerek yeniden 7,80’ seviyesini test ederken, borsa kazanımlarını geri vererek günü kırmızıda tamamladı.
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