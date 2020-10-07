Risk iştahı bozuldu: S400 tuz, masayı deviren Trump biber oldu

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Risk iştahı bozuldu: S400 tuz, masayı deviren Trump biber oldu

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Risk iştahı bozuldu: S400 tuz, masayı deviren Trump biber oldu
  • İktisatabank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Dün küresel mali piyasalar günün her iki yarısında farklı bir eğilim kaydetti.
  • Öncelikli olarak, Trump’ın sağlık durumunun korkulan boyutta olmaması ile bu hafta hızla dağılan karamsar hava, risk iştahını kamçılarken, dolar dün güne değer kaybederek, riskli varlıklar ise değer kazanarak başladı.
  • İçeride ise, dışarıdaki olumlu havaya paralel, TL ve TL cinsi varlıklara da alım geldi. Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükselirken, USDTRY kuru 7,74 seviyesine gevşedi. Benzer bir şekilde, Türkiye’nin yabancı nezdinde risk göstergesi olan CDS primi uzun bir aradan sonra 500 seviyesinin altını test etti.
  • Lakin, ne içeride, ne de dışarıda olumlu hava günün ilerleyen saatlerine taşınamadı. Türkiye'nin, ABD ve NATO ile gerginliğe sebebiyet veren Rus menşeli S400 füzelerinin testlerinin önümüzdeki hafta Sinop’ta yapılacağı yönünde gayri resmi haber, TL ve TL cinsi varlıklarda olumlu havayı bozdu.
  • Takdir edersiniz ki, Covid ve ABD seçimleri nedeniyle, ABD’nin dost olmayan ülkelere karşı devreye aldığı CAATSA yaptırım tehdidinin ikinci plana düşmesi ardından yeniden hatırlanması, Türk mali piyasalarını etkiledi. USDTRY kuru yönünü yukarıya çevirerek yeniden 7,80’ seviyesini test ederken, borsa kazanımlarını geri vererek günü kırmızıda tamamladı.
  • Analzin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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