Rezervler azalıyor, cari açık artıyor. TL tüm zamanların en düşüğünde

- İktisatbank Hazine Bölümü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı, geride bıraktığımız haftanın genelinde de devam etti.
- Rakamların dili ile konuşursak, TL, dolar karşısında, sene başına nazaran yaklaşık %20 değer kaybı ile Brezilya Real’i ve Güney Afrika Rand’ını takiben en zayıf üçüncü para birimi oldu.
- TCMB ise, TL’nin değer kaybının önüne geçmek için, şimdilik faiz artırmaktan ziyade, likidite adımları ile TL’ye ulaşmayı pahalı kılarak piyasa faizlerinin yükselmesine olanak tanıyarak ‘üstü örtülü’ de olsa faiz artırımına gitmiş oldu.
- Bu bağlamda, piyasa yapıcısı bankalara fonlama musluğunu kısan TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de %7,34’den %9,06’ya kadar yükselmesine neden olurken, borsa cephesinde gecelik faiz ise TCMB’nin faiz koridorunu üst bandın olan %9,75 seviyesine kadar yükseldi (bakınız grafik).
- TCMB, Perşembe günü sonuçlanacak olağan PPK toplantısında, kuvvetle muhtemel, faizi, koridorun üst bandından (%9,75) ceza faizi olarak görülen geç likidite penceresine (GLP) çekerek (%11,25) ağırlıklı ortalama fonlama faizinin daha da yukarı gitmesine izin verecektir.
- Bu arada, USD/TRY kuru yavaşça yükselmeye devam etse de, Türk Lirası, aylık volatilite bazında, son 4 gündür geri çekiliyor. TL’nin oynaklığının gösteren bu verinin 26,50’den 19,80’lere kadar geri çekilmesi, Perşembe günü düzenlenecek olağan TCMB toplantısı öncesinde bir sinyal olarak yorumlanabilir.
- Cuma günü açıklanan TCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, Haziran ayında, turizm gelirlerinden yoksun 2,9 milyar dolar açık verdi. Geçen senenin aynı ayında, açık sadece 0,1 milyar dolar idi. Böylelikle, yılın ilk yarısında 19,8 milyar dolar açık verilirken (geçen senenin aynı döneminde cari denge 0,2 milyar dolar fazla vermişti). (bakınız grafik)
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.