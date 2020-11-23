Res-Bir’de Salih Kayım yeniden başkan

Restorancılar Birliği’nin bugün yapılan olağan genel kurulunda başkan Salih Kayım ve Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi

Yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün üst örgütü konumundaki Restorancılar Birliği (Res-Bir) 13. olağan genel kurul toplantısını bugün gerçekleştirerek yeni dönemin başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Ahmet Gürel, Buğra Kopar ve Serhan Aktunç’un oluşturduğu divan heyetinin yönetiminde, pandemi kuralları gözetilerek gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında Başkan Salih Kayım ve Sayman Arif Bayraktar’ın üyelerin bilgisine getirdiği Faaliyet ve Mali Raporlar oy birliği ile onaylandı.Üyelerin birliğe dinamizm kazandıracak yasal değişikliklerin yeni hükümet döneminde hayata geçirilmesi ve özellikle yaşanan zor dönemde sektöre dönük özverili yönetim anlayışı nedeni ile yönetime teşekkür içeren konuşmalar sonrasında oy birliği ile belirlenen yeni yönetim ve organlar şu üyelerden oluştu:“ Yönetim Kurulu: Salih Kayım (bşk) – Arif Bayraktar (as bşk.) –Serhan Aktunç (gnl.skr.) – Mehmet Akkent (eğitim sorumlusu) – Nidai Barış Salış (basın sorumlusu) – Utku Kanbur (Lokal Sorumlusu) – Buğra Kopar (sayman) – Emine Sütçü – Maria Skoullou (yedek üyeler)Disiplin Kurulu: Hakan Biçentürk – Mahmut Tolgan – Emirali Tatlıdil –Hüseyin M. Gül – Meryem SaygılıDenetleme Kurulu: Kayhan Hürdeniz – Erdoğan Akkılınç –“ Lha