Ramadan Cemil İşletmeleri'ne 'Vergi Onur Ödülü'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine, 10 Aralık’ta düzenlediği tören ile Vergi Onur Ödülleri takdim etti.Ödül Töreninde Ramadan Cemil İşletmeleri (RAM Trading) şirketi de ödül alan kurumlar arasındaydı.Ödül törenine Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ’ın yanısıra şirket yöneticileri de katıldılar. Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri sektöründe verilen vergi onur ödülünü, şirket adına Muhasebe ve Finans Müdürü M. Murat Ertanoğlu teslim aldı.