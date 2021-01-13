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"Plansız ve programsız bir kapanma ülkeyi kaosa sürükleyecek"

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Ticaret Odası Başkanı Deniz, kontrolsüz, plansız ve programsız bir kapanmanın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savunarak, ülkeyi daha da kaosa ve iflasa sürükleyecek” 21 gün kapanma olmaması gerektiğini vurguladı

"Plansız ve programsız bir kapanma ülkeyi kaosa sürükleyecek"
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kontrolsüz, plansız ve programsız bir kapanmanın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirtti.

Deniz, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, artan vakalar ve sağlık sisteminde yaşanan sorunların tüm ülkede büyük endişe yarattığını kaydetti. Deniz, Sağlık Bakanlığı’nın ‘tam kapanma’ kararı almaya hazırlandığını öne sürdü. 

Bu durumun çaresinin, “ülkeyi daha da kaosa ve iflasa sürükleyecek” 21 gün kapanma olmaması gerektiğini savunan Deniz, salgının önlemleri ve denetimleri artırmakla kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

“Devlet, özel sektörün yaşadığı sorunlara hep seyirci kalmakta ve özel sektör çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapmaktadır” diyen Deniz, eğer 21 gün kapanma kararı verilecekse, devletin, hem kamu, hem özel sektörde tüm çalışanlara sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 

“21 gün kapanma şu an kötü olan ekonominin daha da dibe vurmasını sağlayacaktır. İflasın eşiğinde olan işletmeler batacak, çoğu kişi işsiz kalma ile karşı karşıya gelecektir” şeklinde devam eden Deniz, önlemlerin artırılmasının hem salgın hem de ekonomi için büyük önem arz ettiğini dile getirdi. 

Deniz “Önce tedbir alınmalı, son çare olarak kapanma düşünülmelidir” dedi.

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