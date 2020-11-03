Piyasalarda "mavi dalga" heyecanı...

- ABD seçimleri öncesi, Avrupa'da geçen hafta devreye alınan virüs ve karantina önlemleri, piyasalar üzerinde ciddi bir satış baskısı kurarken, olumsuz havanın yeni haftaya sanılanın aksine sarkmadığını görüyoruz.
- Özellikle, dün sabah Asya piyasalarında başlayan ve ABD borsalarına da sirayet eden iyimserliğin arkasında "mavi dalga" olarak bilinen beklentinin yattığını not etmek gerekiyor.
- Nedir bu mavi dalga? Biden'ın Başkanlık koltuğuna oturması, Demokratların ise Senato'da çoğunluğunu elde etmesi. Haliyle, bu ihtimalin son günlerde artması, piyasaların da satın almak istediği en optimum sonuç olarak ortaya çıkıyor.
- Dün bu minvalde, hisse senetleri küresel anlamda değer kazandı. İçeride, döviz bazında oldukça ucuzlayan Borsa İstanbul yurtdışı piyasalara ayak uydurarak günü %2 yukarıda tamamlarken, USDTRY kurunun 'kendi haline' terk edilmesi ya da ABD seçim sonuçlarının görülmek istenmesine paralel, erimeye dün de devam ederek 8,44 ile yeni bir rekora imza attı.
- Dün grafiksel olarak incelediğimiz üzere, Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS risk primi 565, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise %15,3 ile son 13 ayın zirvesine yükseldi. Son zamanlarda ihraç edilen Türkiye'nin 5 yıl vadeli eurobondunun getirisi ise %7 seviyesine yaklaştı. Döviz kurunu, zincirini koparan gemi misali bilinmeyen sularda kaderine terk etmenin, orta vadede, sanıldığından çok daha ağır sonuçlar doğurmasından endişe ediyoruz.
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